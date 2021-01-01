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Vogel: "LeBron, Davis ve Westbrook, hücumda fedakarlık etmek zorundalar"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Lakers'ın süperstarlarının takım için fedakarlık yapmaları gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Lakers'ın süperstarlarının takım için fedakarlık yapmaları gerektiğini söyledi.

Lakers, önümüzdeki sezon NBA şampiyonluğunu kazanmayı umarak LeBron James ve Anthony Davis'in yanına Russell Westbrook'u eklemişti.

Takımla yakın zamanda kontratını yenilemiş olan Vogel, Lakers'ın kadrosu ve takımın gelecek sezon nasıl başarılı olabileceği hakkında konuştu:

"Bence ne zaman böyle üç büyük oyuncuya sahip olursanız, bir fedakarlık unsuru gerekiyor ve hepimiz de bunun hakkında konuşmuştuk. Bu üç adam her şeyi yapabiliyor ve Bron, AD ve Russ'la ilgili en sevdiğim şey, hepsinin oyunu doğru şekilde oynayan oyuncular olmaları.

Sadece skor üretmek veya tek taraflı bir oyuncu olmaktan bahsetmiyorum. Hepsi her şeyi yapabiliyor, bu yüzden üçünün aynı anda sahada nasıl görüneceğini görmek beni çok heyecanlandırıyor."

Lakers'ın başantrenör olarak Vogel ile savunma odaklı bir takım olması bekleniyor, ancak tecrübeli koçun LeBron, AD ve Westbrook üçlüsünü ve etkinliklerini Lakers hücumuna ptimize etmesi gerekecek.


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