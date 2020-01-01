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Vogel: "LeBron, basketbol evreninin en iyisi!"

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, takımın süperstarı LeBron James'in "basketbol evreninin en büyük oyuncusu" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, takımın süperstarı LeBron James'in "basketbol evreninin en büyük oyuncusu" olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz gece NBA Finalleri'nin 6. maçında Miami Heat'i 106-93 mağlup ettikten sonra, Vogel, LeBron hakkında şu ifadeleri kullandı.

"LeBron James'e her zaman inanmıştım. O, basketbol evreninin gördüğü en büyük oyuncu ve onun hakkında bir şeyler bildiğinizi düşünüyorsanız, ta ki her gün onun etrafında oluncaya kadar, hiçbir şey bilmediğinizi görüyorsunuz. Ona koçluk yaptığınızda, zihniyetini, yaptığı ayarlamaları ve bir grubu yönetme şeklini görüyorsunuz. Bildiğini sanıyorsunuz ... ama yanılıyorsunuz. Ona koçluk yapmak ve geçen sene playofflara girememiş ve bir gecede yenilenmiş olan bu kadroyu devralmasını ve bizi 'vadedilen topraklara' götürmesini izlemek, olağanüstü bir deneyim oldu. Bizi yönetme konusunda tüm sezon harikaydı ve onun hakkında ne desem az kalır..."

LeBron, geçtiğimiz gece 28 sayı, 14 ribaund ve 10 asist kaydetmişti.


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