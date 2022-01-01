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"Vogel, Lakers'taki baskıya rağmen Russ'ı benche almadı!" iddiası

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel'ın, Russell Westbrook'u benche almak için takım içinden gelen direndiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel'ın, Russell Westbrook'u benche almak için takım içinden gelen direndiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Vogel'ın, Lakers'la ilk sezonu beklendiği gibi geçmeyen Russ'ı organizasyon içindeki bazı kişilerin baskılarına rağmen benche almaya hazır olmadığını belirtti.

Wojnarowski, Vogel'ın Lakers organizasyonu içindeki bazı kişiler tarafından Westbrook'u başlangıç kadrosundan çıkarması için baskı gördüğünü belirtti. Bu baskının önceki Cumartesi gecesi Golden State Warriors'a karşı alınan galibiyette de sürdüğü, fakat Lakers koçunun bu baskıya direndiği belirtildi.

Westbrook kısa süre önce Lakers'taki rolünün "sürekli geliştiğini" söylemişti. Vogel ve ekibi, sezonun bitimine bir ay kala Westbrook'u LeBron James'in yanında kullanmak için en uygun olan yolu arıyor ve bu da, Westbrook ile teknik ekip arasında ve bir bütün olarak organizasyon içinde gerginliğe neden olmuştu.


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