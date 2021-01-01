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Vogel: "Lakers, olmak istediğimiz şampiyonluk takımı değil"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Lakers'ın "henüz olmak istediği şampiyonluk takımı olmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Lakers'ın "henüz olmak istediği şampiyonluk takımı olmadığını" söyledi.

İlk 10 maçta 5-5'lik bir dereceye gerileyen Lakers, son birkaç hafta içinde birçok kusurun bilinmesi nedeniyle gelecekleri hakkında birçok soruyla karşı karşıya.

Vogel kısa süre önce ekibinin durumu hakkında şunları söyledi:

"Daha sert oynamamız gerekiyor, o kadar. Her pozisyon önemli. Ve kazandığımız durumda da, mütevazi kalmalıyız. Şu anda olmak istediğimiz şampiyonluk takımı değiliz, bu yüzden o noktaya ulaşmak için alçakgönüllüğümüzü korumalıyız.

Bu ifadelerim, oyuncuların kişiliğine yönelik değil. Ama bir takım olarak, herhangi bir seviyede kazanmak istiyorsanız öyle bir kişiliğe sahip olmanız gerekiyor."


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