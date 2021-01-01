Vogel: "Lakers, olmak istediğimiz şampiyonluk takımı değil"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Lakers'ın "henüz olmak istediği şampiyonluk takımı olmadığını" söyledi.



İlk 10 maçta 5-5'lik bir dereceye gerileyen Lakers, son birkaç hafta içinde birçok kusurun bilinmesi nedeniyle gelecekleri hakkında birçok soruyla karşı karşıya.



Vogel kısa süre önce ekibinin durumu hakkında şunları söyledi:



"Daha sert oynamamız gerekiyor, o kadar. Her pozisyon önemli. Ve kazandığımız durumda da, mütevazi kalmalıyız. Şu anda olmak istediğimiz şampiyonluk takımı değiliz, bu yüzden o noktaya ulaşmak için alçakgönüllüğümüzü korumalıyız.



Bu ifadelerim, oyuncuların kişiliğine yönelik değil. Ama bir takım olarak, herhangi bir seviyede kazanmak istiyorsanız öyle bir kişiliğe sahip olmanız gerekiyor."



