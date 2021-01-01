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Vogel, Lakers'la kontratını yalnızca tek yıllığına mı uzattı?

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel'ın, Lakers ile kontratını yalnızca tek yıllığına uzattığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel'ın, Lakers ile kontratını yalnızca tek yıllığına uzattığı iddia edildi.

Substack'tan NBA muhabiri Marc Stein, Vogel'ın yakın zamanda Lakers ile anlaştığı kontrat uzatmasıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Lakers ekibi bu kontratın ayrıntılarını açıklamamış olsa da, Stein'e göre Vogel, sözleşmesini yalnızca bir sezon daha uzattı:

"Lakers, Vogel'ın bu sezona sözleşmesi sona erecek bir koç olarak girmesine engel olmak için, 6 Ağustos'ta biraz gecikmeli olsa da uzatma kontratını nihayet sunmuştu.

Ancak bu kontratın ayrıntılarıyla ilgili süregelen belirsizlik, bazı koçların Vogel'ın Lakers'taki ilk sezonunda şampiyonluk kazanmış olmasına rağmen, ekiple yalnızca tek senelik bir kontrat yaptığını düşünmelerine yol açtı."

Vogel, Lakers ekibini 2020 sezonunda NBA şampiyonluğuna taşımış olsa da, geçen geçtiğimiz sezon ilk turda elenmişti.

Bu yıl Lakers'ın Russell Westbrook takasından sonra şampiyonluğun favorilerinden biri olmasıyla birlikte, Vogel'ın rolündeki geleceği de belirlenebilir.


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