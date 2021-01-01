Vogel, Lakers için ilk altı sırayı "olası" görmüyor

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, Lakers'ın playofflar için play-in turnuvasından kaçınacağından emin olmadığını söyledi.



Daha spesifik olarak Vogel, Lakers'ın Batı'da altıncı sıraya yükselerek playofflarda yerini garantiye alacağını düşünmediğini belirtti.



Lakers Nation'dan Ryan Ward, konuyla ilgili şunu tweetledi:



"Frank Vogel, Lakers'ın sezonu ilk altı sırada tamamlasının 'olası görünmediğini' itiraf ediyor."



Vogel ve Lakers, 38-30'luk derece ile Batı'da yedinci sırada yer alarak, play-in turnuvası kapsamında yer alıyor.



