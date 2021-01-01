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Vogel: "Lakers'a 'yaşlı' denmesi, hoşuma gitmiyor"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Lakers ile ilgili süregelen "yaşlı" anlatısını sevmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Lakers ile ilgili süregelen "yaşlı" anlatısını sevmediğini söyledi.

Lakers'a yaz döneminde yeni gelen oyuncuların neredeyse tamamı 32 yaşında veya daha büyük olduğundan ötürü, Los Angeles ekibinin "yaşlı" olduğuyla ilgili anlatı hızla yayılmıştı.

Spectrum SportsNet'te konuşan Vogel, bu tartışmalara rağmen, oyuncuların yaşının bir sorun olmadığını açıkladı:

"Bana yaşlı mıyız diye sorulmadı, doğrudan yaşlı olduğumuz söylendi. Bu anlatıyı pek sevmiyorum. Bu adamlar oyunu bilen ve oynayabilen adamlar. Takımımızda harika oyuncular var.

Evet, bazıları kariyerlerinin sonuna yaklaşıyor ama hala üst düzeyde katkı verebiliyorlar. Ve bunu yapabiliyorsanız, kaç yaşında olduğunuzun bir önemi yok.

Bu tartışmaları pek umursamıyorum. Bazı adamlar bunu bir motivasyon olarak kullanacaktır. Bir arada olursak, harika bir takım olma şansımız olduğunu düşünüyorum. Ben olaya böyle bakıyorum."


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