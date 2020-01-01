Vogel: "Kuzma daha iyi olabilir, ama şu an zor bir çıkmazda"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, bu sezon Kyle Kuzma'nın gerilemesi hakkında konuştu ve "tabii ki çok daha iyi olabilir, zor bir çıkmazda" ifadelerini kullandı.



Kuzma geçtiğimiz yaz ABD Milli Takımı kampının bir parçasıydı ve Lakers ile bir başka başarılı sezonuna hazırlanıyordu. Sonrasında sakatlandığında, yavaşlaması başlamıştı.



Kuz, bu sezon hiçbir zaman LeBron James ve Anthony Davis'in öncülük ettiği kadroda, köşeyi dönememişti. Benchten gelmesi ona pek yardımcı olmamıştı ve kariyerinin en düşük rakamlarını ortaya koyuyordu.



Koç Vogel, Kuzma'nın bir oyuncu olarak gelişmesinden endişe etmediğini ve insanların onu yaşıtı olan diğer oyuncuların daha iyi rakamlar ortaya koymalarından ötürü eleştirdiğini belirtti:



"Tabii ki çok daha iyi olabilir. O genç bir oyuncu, ama şu anda ortaya çok şey koyuyor. Ve zor bir çıkmazda. Çünkü onun akranı olan, süper yıldızları olmayan takımlarda bulunan meslektaşlarının birçoğu daha büyük roller alıyor ve kesinlikle o da bunu üstlenebilecek bir oyuncu. Ancak onun bu takımdaki rolü farklı olacak. Ve kendisi kazanmaya yönelik basketbol oynamaya katkıda bulunmanın yollarını bularak, büyük bir kabul görmüş ve bu konuda büyük bir tavır sergilemiş durumda."



"UZUN VADEDE DAHA İYİ BİR OYUNCU OLACAK"



Vogel, Kuzma'nın Lakers ile olan rolünün, onu uzun vadede çok daha iyi bir oyuncu haline getireceğini açıkladı:



"Aslında bu durum, sadece skor üretmeye odaklanmak yerine, oyununu konuşturması adına ona yardımcı oldu. Eğer hücumun odak noktası olan genç bir oyuncuysanız, üstüne düşmeyebileceğiniz savunma, ribaund, mücadele verilen pozisyonlar gibi. Bu yüzden bunun, uzun vadede kariyerine gerçekten yardımcı olacağını düşünüyorum."



Kuzma, bu sezon maç başına 12.5 sayı, 4.5 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



