Vogel: "J.R. ve Dion, şimdiye dek harikaydılar!"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, iki yeni Lakers guardı J.R. Smith ve Dion Waiters'ın neler ortaya koydukları hakkında konuştu.



Lakers'ın başlaması yaknı olan antrenmanları ile, takım yeni gelen oyuncular Smith ve Waiters'ı uygun bir şekilde dahil etmeye çalışıyor. Bu veteranların ikisi de takıma en son eklenen oyunculardı ve henüz Lakers için siftah yapmış değiller, ancak şimdiden Vogel üzerinde bir izlenim bırakmış durumdalar.



Vogel, iki yeni Laker'ın ortaya koyduklarıyla ilgili, bir Zoom görüşmesinde medyaya konuştu. İkili, takımla sadece kısa bir süre beraber olmalarına rağmen, Vogel üzerinde yeteneklerini ileri noktaya taşıyabileceklerine dair bir etki bıraktılar:



"İkisi de belli açıdan sertlik ve güç getiriyor. Oyunu büyük bir rekabetçi ruhla oynuyorlar ve sahada son derece üretken olarak, bunu destekleyebiliyorlar. Bunu kariyerleri boyunca kanıtlamış adamlar. Onlardan istenen şey, güçlü noktamız olarak görülen soyunma odamızdaki kimyaya, olumlu bir şekilde uyum sağlamaları ve katkıda bulunmaları."



"Grubunuza yeni bir kişilik dahil olduğunda, bu kimyanızı değiştirebilir. İkisinin de hedefi, buraya gelerek, bunun olumlu bir şekilde olup olmadığından emin olmaktı. Şimdiye kadar, bu adamların her ikisi de bu zihniyete sahipti ve olumlu bir tavırla beraber katkıda bulunma konusunda da harika bir iş çıkardılar."



