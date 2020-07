Vogel: "J.R. ve Dion, playoff rotasyonu için çok sebep sundular"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, J.R. Smith ve Dion Waiters'ın, Lakers'ın playoff rotasyonuna girmek için "birçok sebep sunduklarını" söyledi.



Lakers, Rajon Rondo ve Avery Bradley'in yokluğuyla veteran eksikliği çekerken, takımın koçluk personeli, backcourt için boşluğu doldurmaya yardımcı olacak oyuncuları bulmak konusunda sıkıntılı bir dönemden geçmişti.



Takım Mart ayında sezon askıya alınmadan önce kadroya Waiters'ı eklemiş ve aynı zamanda Smith ile çalışma fırsatı bulmuştu. Lakers, en başta Smith'ten önce Waiters'ı eklemeyi seçmiş, ancak kadroların 17 kişiye genişlemesi ve Bradley'nin yokluğu nedeniyle, Smith'i de kadroya katabilmişti.



SON HAZIRLIK MAÇINDA, OLDUKÇA İYİLERDİ!



Her iki oyuncu da bazı soru işaretleriyle takıma gelmişlerdi. Smith, 2018'den beri oynamamışken, Waiters'ın diğer takımlarda saha dışı sorunları bulunuyordu. Ancak şu ana kadar bunların hiçbiri, her iki oyuncu da Lakers'ın playoff rotasyonunda yer almak adına güçlü nedenler sundukları için, Vogel açısından bir sorun haline gelmemiş durumda:



"İkisi de kesinlikle böyle nedenler sunuyor. Özellikle bugün her ikisi için muhtemelen en iyi gündü. Yetenekli olduklarını biliyoruz. Oyunlarını rollerine girmelerini istediğimiz şekilde şekillendirmek için bir fırsat oldu. J.R.'ın rolü biraz daha farklı. Dün gece, topu aldığı gibi şut atması konusunda daha agresif olmasını istedik. O da öyleydi. Yedi şuttan altısını soktu."



"Dion da çok agresif olarak, pota altına ve boyalı alana girerek, savunmayı iki okuyarak, iyi bir iş çıkardı. Bu adamlara koçluk yapabildiğinizde ve yapmalarını istediğiniz şeyi üst düzey yaptıklarında, playoff rotasyonunda yer alma konusunda birçok sebep sunmuş oluyorlar."



Lakers geçtiğimiz gece Washington Wizards'a karşı üçüncü ve son hazırlık maçını oynamıştı. LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma ve Dwight Howard da dahil olmak üzere, takımın üst düzey hiçbir oyuncusu oynamamıştı. Bu da, Smith ve Waiters'ın yeteneklerini sergilemek için ideal bir durum yaratmıştı ve her ikisi de Washington'a karşı bunu yapabilmişlerdi.