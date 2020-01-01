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Vogel: "Gasol'ün pasörlüğü ile, savunması daha zor oluyoruz"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Marc Gasol'u pas yeteneğinden ötürü övdü ve kendisinin Lakers'ın oyun tarzına nasıl yardımcı olacağına dair düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Marc Gasol'u pas yeteneğinden ötürü övdü ve kendisinin Lakers'ın oyun tarzına nasıl yardımcı olacağına dair düşüncelerini paylaştı.

Vogel, Silver Screen and Roll'dan Christian Rivas'a, Gasol'un harika pas becerilerinin takımı "savunması daha zor" hale getireceğine inandığını söyledi:

"Bence NBA oyuncuları ve genel olarak basketbolcular, kendilerine topu atacak bir adamlarının olduğunu bildiklerinde, kat etme ve agresiflik artıyor ve biz de maçlarda tepede bulunan Marc'ın üzerinden oynayacağımızı bilerek oynuyoruz.

Adamlarımız topsuz alanda agresifçe hareket etme konusunda gerçekten harika bir zihniyete sahip ve boyalı alanda olduğunuzda Marc sizi bulabiliyor.

Bazıları turnikelere, bazıları da harika durumlara yol açtı. Marc bize bu dinamiği veriyor. Bizi savunmayı çok daha zor hale getiriyor."

Pivotlar arasında NBA tarihinde tüm zamanların asist listesinde dokuzuncu sırada olan Gasol, Lakers ile oynadığı ilk hazırlık maçında altı sayı, dört ribaund ve beş asist kaydetmişti.


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