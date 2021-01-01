Vogel: "Dwight ile olan ilişkim, en ödüllendirici olanlardan biriydi"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, eski oyuncusu Dwight Howard ile olan ilişkisini "ödüllendirici" olarak nitelendirdi.



Vogel, şu anda Phildelphia 76ers forması giyen Howard ile olan ilişkisinin, 'en ödüllendirici oyuncu - koç ilişkilerinden biri' olduğunu söyledi:



"Dwight, kariyerinde düşük bir noktadaydı ve kendisine daha önce oynadığından oldukça farklı bir rolde oynama fırsatı sunmuştuk.



Ona verdiğimiz bu fırsatı benimsediğini görmekle beraber, bizi gerçekten kaliteli bir oyunla ödüllendirmesi ve aynı zamanda kendisini oynatmadığımız bazı playoff serilerini de düşünürsek, fedakar bir yaklaşım sergilemesi, önceki sezonumuzun çok güzel taraflarından biriydi.



Şampiyonluğumuzun büyük bir parçasıydı. Onunla tüm sezon boyunca ilişkim, kariyerimin en ödüllendirici oyuncu-koç ilişkilerinden biriydi."



Vogel ve Howard, Lakers ile 2020 NBA şampiyonluğunu kazanırken, veteran oyuncu şu anda kariyerine 76ers ile devam ediyor.



