Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Vogel: "Dwight ile olan ilişkim, en ödüllendirici olanlardan biriydi"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, eski oyuncusu Dwight Howard ile olan ilişkisini "ödüllendirici" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, eski oyuncusu Dwight Howard ile olan ilişkisini "ödüllendirici" olarak nitelendirdi.

Vogel, şu anda Phildelphia 76ers forması giyen Howard ile olan ilişkisinin, 'en ödüllendirici oyuncu - koç ilişkilerinden biri' olduğunu söyledi:

"Dwight, kariyerinde düşük bir noktadaydı ve kendisine daha önce oynadığından oldukça farklı bir rolde oynama fırsatı sunmuştuk.

Ona verdiğimiz bu fırsatı benimsediğini görmekle beraber, bizi gerçekten kaliteli bir oyunla ödüllendirmesi ve aynı zamanda kendisini oynatmadığımız bazı playoff serilerini de düşünürsek, fedakar bir yaklaşım sergilemesi, önceki sezonumuzun çok güzel taraflarından biriydi.

Şampiyonluğumuzun büyük bir parçasıydı. Onunla tüm sezon boyunca ilişkim, kariyerimin en ödüllendirici oyuncu-koç ilişkilerinden biriydi."

Vogel ve Howard, Lakers ile 2020 NBA şampiyonluğunu kazanırken, veteran oyuncu şu anda kariyerine 76ers ile devam ediyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal