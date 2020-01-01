Vogel, Denver'a karşı pivotlarını tekrar oynatmayı planlıyor

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, LA ekibinin Denver Nuggets'a karşı oynayacağı Batı Konferansı Final serisi için, pivotlarını tekrar sahaya sürmeyi beklediğini söyledi.



Vogel, Nuggets yıldızı Nikola Jokic'i överken, şu ifadeleri kullandı:



"'Joker' dünyadaki en eşsiz oyunculardan biri ve bu ligde pivot pozisyonunda oynayan en eşsiz oyunculardan da biri ... Bu durum, pivotlarımızı ne kadar kullanacağımız konusunda seriyi biraz farklı kılıyor, çok farklı kılıyor aslında. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum, ama tabii ki tüm yıl boyunca olduğumuz LA Lakers olacağız. Son seride bir kısa kadroya göre ayarlama yapmıştık, ancak forma dönmemizi bekliyorum."



Dwight Howard ve JaVale McGee, önceki seride Rockets'a karşı son dört maçta toplamda 23 dakika süre almışlardı ve rollerini Markieff Morris ve Anthony Davis devralmışlardı.



"MORALİMİZİ KORUMAK GEREK!"



Howard, dakikalarını kaybetmesine rağmen iyimser kaldığını söyledi:



"Enerji çok önemlidir ve eğer her zaman dedikleri gibi, moralimiz bozulursa, bir çürük elma bütün bir sepeti bozabilir. Eğer enerjimiz azalırsa, bu bulaşıcı olabilir, başka bir oyuncuya ve başka bir oyuncuya geçebilir. Yaşadıklarımıza rağmen tüm pozitif şeyleri görmemiz gerek. Başından çok daha kötü şeyler geçen ve bubble'ın içinde olmayan pek çok insan var, yani her zaman pozitif kalmanın bir yolunu bulabiliriz."



