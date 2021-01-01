Vogel: "Davis'in hiç serbest atış düdüğü almaması, akıllara durgunluk verici"

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, Anthony Davis'in dün gece Milwauke Bucks'a karşı hiç serbest atış denememiş olmasının 'Akıllara durgunluk verici' olduğunu söyledi.



Dün geceki karşılaşmanın üçüncü çeyreğinin ortasında Davis, bir hızlı hücum pozisyonunda takım arkadaşı Russell Westbrook'tan aldığı pasla smaca doğru gidiyordu. Çembere giderken, Giannis Antetokounmpo kendisini bloklama amacıyla kendisiyle beraber sıçradı fakat denemesinde başarılı olamadı.



Temasa rağmen smacı basmayı başaran Davis, beklediği düdüğü alamayınca Lakers benchiyle beraber oldukça sinirlenerek, yakındaki hakeme hayal kırıklığını ortaya koyan bir ifadeyle baktı.



Los Angeles'ın Bucks'a 102-109 mağlup olduğu karşılaşmada 18 sayı ve 9 ribaund kaydeden Davis, geceyi ayrıca sıfır serbest atış denemesi ile tamamladı.



Maçtan sonra Vogel, hakemleri bu konuda eleştirerek, takımın şikayetlerini lige taşıdığını söyledi:



"Anthony Davis'in maçı sıfır serbest atış denemesi ile tamamlaması, bana kalırsa akıllara durgunluk verici. Ve bu, lige ilettiğimiz bir konu."



Bucks, karşılaşmada Lakers'ın 12 denemesine karşılık 24 serbest atış kullanmıştı.



