Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Anthony Davis'in yaz döneminde geçirdiği dönüşümden sonra, vücudunun "heybetli" göründüğünden bahsetti.



Yakın zamanda, AD'nin San Diego'da görüldüğü bir fotoğraf sosyal medyada viral oldu ve koç Vogel, Spectrum'un "LakeShow" podcast'inde AD'nin yaz döneminde fiziğinde geçirdiği değişim hakkında konuştu:



"Bu yaz döneminde vücuduna çok çalıştı, hem de çok. İki hafta kadar önce, evde çalıştığı dönemde ekibimizle olan endişelerimiz hakkında konuşuyorduk. Ve antrenman için geldiğinde, onu bir süredir görmemiştik ve vücudu heybetli görünüyordu. Hepimiz birbirimize bakıp, 'Bu yıl cidden iyi olacağız. Şu adama baksanıza' falan demiştik."



Geçtiğimiz yıl Davis, kendi standartlarına göre iyi olmayan performansı nedeniyle ağır bir şekilde eleştirilmişti. Sadece 36 maçta forma giyebilen AD, %49.1 şut isabetiyle 21.8 sayı, 7.9 ribaund ve 1.6 blok ortalamaları tutturmuştu.



