Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Vogel: "Davis, antrenmanda oldukça 'heybetli' gözüküyordu"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Anthony Davis'in yaz döneminde geçirdiği dönüşümden sonra, vücudunun "heybetli" göründüğünden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Anthony Davis'in yaz döneminde geçirdiği dönüşümden sonra, vücudunun "heybetli" göründüğünden bahsetti.

Yakın zamanda, AD'nin San Diego'da görüldüğü bir fotoğraf sosyal medyada viral oldu ve koç Vogel, Spectrum'un "LakeShow" podcast'inde AD'nin yaz döneminde fiziğinde geçirdiği değişim hakkında konuştu:

"Bu yaz döneminde vücuduna çok çalıştı, hem de çok. İki hafta kadar önce, evde çalıştığı dönemde ekibimizle olan endişelerimiz hakkında konuşuyorduk. Ve antrenman için geldiğinde, onu bir süredir görmemiştik ve vücudu heybetli görünüyordu. Hepimiz birbirimize bakıp, 'Bu yıl cidden iyi olacağız. Şu adama baksanıza' falan demiştik."

Geçtiğimiz yıl Davis, kendi standartlarına göre iyi olmayan performansı nedeniyle ağır bir şekilde eleştirilmişti. Sadece 36 maçta forma giyebilen AD, %49.1 şut isabetiyle 21.8 sayı, 7.9 ribaund ve 1.6 blok ortalamaları tutturmuştu.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal