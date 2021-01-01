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Vogel, Carmelo'nun neden ilk beş başlamadığını açıkladı!

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Carmelo Anthony'nin iyi performansına rağmen neden halen benchten gelmesinin sebebini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Carmelo Anthony'nin iyi performansına rağmen neden halen benchten gelmesinin sebebini açıkladı.

37 yaşındaki forvet, bu sezon şu ana kadar Lakers için tek bir maçta bile ilk beş başlamasa, önemli katkılarda bulunmuştu.

Vogel'a göre Melo, benchten geldiğinde Lakers taraftarlarından büyük oranda destek aldığından ötürü halen takımla ilk beş başlamıyor:

"Taraftarlarımızla arası harika. Maça girdiğinde aldığımız enerji nedeniyle taraftarlarımız onu başlangıç kadrosunun dışında tutuyorlar, ki bu da benim bozmak istemediğim bir şey.

Açıkçası, Anthony Davis'i beşe kaydırmak da cazip geliyor fakat şahsen Melo'nun benchten gelmesiyle elde ettiğimiz enerji hoşuma gidiyor. Böyle devam etmeliyiz."

Şimdiye dek Melo, sezonda yakaladığı 17.6 sayı, 3.6 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarıyla başarılı bir sezon geçiriyor.


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