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Vogel: "Bu yıl şampiyonluğu tekrarlayacağımıza inanıyorum"

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, Lakers'ın son dönemdeki sıkıntılarından ve bunun şampiyonluk şanslarını nasıl etkileyebileceğinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, Lakers'ın son dönemdeki sıkıntılarından ve bunun şampiyonluk şanslarını nasıl etkileyebileceğinden bahsetti.

Vogel, takımının bu sıkıntıları aşacağından ve şampiyonluğu başarıyla tekrarlayacağından emin konuştu:

"Bu yıl yapabileceklerimize çok güveniyoruz. Bu sezon bir maraton. Birçok farklı kombinasyona bakmak, yeni oyuncuları entegre etmek ve playofflarda kazanmaya yönelik alışkanlıklar geliştirmek gerekiyor.

Kazanıyor veya kaybediyor olsanız da, büyümeye yönelik bir zihniyete sahip olmanız gerekir. Bu yüzden yakın zamandaki mağlubiyetlerle ilgilenmiyorum, adamlarımız gayet iyi rekabet ediyor, az kişi kalmış durumdayız ve diğer adamlar daha çok fırsat elde ettiği için, sistemimizde gelişiyorlar. Bu yıl başarabileceğimiz şeylere çok güveniyoruz."

Vogel ve Lakers son 10 maçın 7'sini kaybederek 24-13 derecesine gerilemişti ve bu Cuma ise Indiana Pacers'a ev sahipliği yaparak, sezona devam edecek.


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