Vogel: "AD ve LeBron, bu gece sahada olacaklar!"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, LeBron James ve Anthony Davis'in, Ekim ayında şampiyonluğu kazandığından bu yana ilk kez Phoenix Suns'a karşı bu geceki hazırlık maçında sahaya çıkacaklarını duyurdu.



Hem James hem de Davis, dinlenme sebebiyle Los Angeles'ın LA Clippers'a karşı oynadığı ilk iki hazırlık maçında kenarda oturmuşlardı. Takım, bunu 11 Ekim'deki NBA Finalleri'nin 6'ncı maçında Miami Heat'i eledikten sadece yedi hafta sonra sezonun başlamasıyla, ikilinin iş yükünü hafifletmek amacıyla yapıyor.



Vogel, muhabirlere bir video konferans görüşmesinde şunları söyledi:



"AD ve LeBron'u ilk yarıda birkaç dakika oynatmayı planlıyorum, sırf alışmaları için. Ritim bulmaya çalıştıklarını görmek istiyorum. Amacım, yeni takım arkadaşlarından bazılarıyla oynamaya alışarak, ısınmaya başlamalarını sağlamak. Tarihteki en kısa ölü sezondan sonra, bu adamlara yüklenen iş yükünü her gün takip etmeye çalışıyoruz ve bunu önümüzdeki iki hazırlık maçında da yapacağız."



LeBron, takımın ilk iki hazırlık maçında yaptıklarına devam etmek istediğini açıkladı:



"Ekibin yaptığı şeye devam etmek istiyorum. Topu paylaşıyorlardı, gerçekten iyi bir hızda oynuyorlardı ve savunma yaparak ribaund toplamaya çalışıyorlardı."



