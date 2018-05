Vodafone'dan dev espor hamlesi

ESL tarafından düzenlenen Intel Extreme Masters, ESL One ve ESL Pro League etkinliklerine sponsor olacak olan Vodafone Grubu, bugüne kadar "erkek egemen" bir spor dalı olarak bilinen espor alanında çeşitliliği ve kadın katılımını teşvik eden bir dizi girişime de destek verecek.



Dünyanın lider telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone yapacağı bu yatırım ile Türkiye'deki gençlik markaları Vodafone FreeZone çatısı altında bir yıl önce adım attığı espor pazarına, uluslararası boyutta destek verecek.



Dünyanın en büyük espor organizasyon şirketi ESL'in "Premium İş Ortağı" olan Vodafone Grubu, ESL tarafından düzenlenen Intel Extreme Masters, ESL One ve ESL Pro League etkinliklerine sponsor olacak.



Espora kadın katılımını teşvik edecek



Vodafone Grubu ve ESL ayrıca, bugüne kadar "erkek egemen" bir spor dalı olarak bilinen espor alanında çeşitliliği ve kadın katılımını teşvik eden bir dizi girişime de destek verecek. Bu kapsamda, Mayıs ayında düzenlenecek IEM Sidney etkinliğinde kadın esporcular karşılaşmasının "Premium İş Ortağı" olarak yer alacak olan Vodafone, kadınların espor dünyasına profesyonel olarak katılabilmelerine ve bu alanda kariyer yapabilmelerine yönelik fırsatlara dikkat çekmek amacıyla, dünyanın önde gelen kadın espor oyuncularıyla birlikte çalışacak.



Türkiye'de espora 5 yılda 30 milyon TL'lik destek



Vodafone, Türkiye'de de espora destek veriyor. Türkiye'de gençlik markası Vodafone FreeZone çatısı altında geçen yıl BAUSuperMassive eSports takımı ile iş ortaklığı yapan Vodafone, bu yıl da online oyun devi Riot Games ile işbirliğine giderek League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi'ne ismini verdi. Vodafone, bu sponsorlukla birlikte,yeni "Vodafone FreeZone Gamer Paketleri"ni de pazara sundu.



Vodafone FreeZone'un yeni oyun paketlerinin içinde, internetinden yemeyen YouTube ve Playz faydalarının yanı sıra oyun pazarında en çok tercih edilen online ödeme platformu ininal kart üzerinden 10 TL hediye bulunuyor. Vodafone FreeZone ayrıca, her ay sürpriz hediyelerle oyunculara farklı deneyimler yaşatıyor. Vodafone, Türkiye'de önümüzdeki 5 yılda espora toplam 30 milyon TL'lik destek vermeyi hedefliyor.