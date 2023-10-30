Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları 31 Ekim Salı günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta programı
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30 Ekim 2023 13:48
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları 31 Ekim Salı günü yapılacak.

Ligde 5. haftanın maç programı şöyle:

14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

14.00 PTT-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (TVF Başkent)

15.30 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)

17.30 Çukurova Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Adana ASKİ Atatürk)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)

19.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos (Burhan Felek Vestel)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)

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