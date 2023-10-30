Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları 31 Ekim Salı günü yapılacak.
Ligde 5. haftanın maç programı şöyle:
14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 PTT-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (TVF Başkent)
15.30 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)
17.30 Çukurova Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Adana ASKİ Atatürk)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)
19.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos (Burhan Felek Vestel)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)
Ligde 5. haftanın maç programı şöyle:
14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 PTT-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (TVF Başkent)
15.30 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)
17.30 Çukurova Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Adana ASKİ Atatürk)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)
19.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos (Burhan Felek Vestel)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)