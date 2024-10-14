Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta tamamlandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2'inci hafta karşılaşmaları 13 Ekim Pazar günü tamamlandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2024 16:23
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2'inci hafta tamamlandı.

2. haftanın sonuçları şu şekilde: 

VakıfBank-Kuzeyboru: 3-2 (25-13, 18-25, 19-25, 25-16, 15-12)

Aydın BBSK-Türk Hava Yolları: 0-3 (16-25, 23-25, 20-25)

Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Bld. Eker: 3-0 (25-23, 32-30, 25-18)

Bahçelievler Bld.-Keçiören Bld. Sigorta Shop: 3-0 (25-13, 25-23, 25-16)

Aras Kargo-Galatasaray Daikin: 0-3 (23-25, 23-25, 22-25)

2'nci hafta karşılaşmalarının ardından 6 puanlı takımlardan Fenerbahçe Medicana lider olurken Galatasaray Daikin 2'nci, Eczacıbaşı Dynavit ise 3'üncü sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery