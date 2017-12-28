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Vodafone Park'ta Ryan Babel'e özel hediye!

Vodafone Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı öncesinde Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel için özel bir hediye vardı.

Kaynak: AA
Vodafone Park'ta Ryan Babel'e özel hediye!
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28 Aralık 2017 21:06
Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 100. golünü atan Ryan Babel, Osmanlıspor maçından önce düzenlenen törenle hediye aldı.  

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Osmanlıspor maçının 32. dakikasında fileleri havalandırarak siyah-beyazlıların Vodafone Park'taki 100. golünü kaydeden Babel'e, karşılaşma öncesinde kendi heykelinin olduğu bir hediye verildi. 

Babel'e gol vuruşunun tasvir edildiği hediyesini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun tarafından takdim edildi. Heykelin bir örneğinin de Beşiktaş Müzesi'nde sergileneceği belirtildi. 

- Quaresma'ya taraftarlardan destek 

Beşiktaşlı taraftarlar, son haftaların eleştirilen futbolcusu Quaresma'ya destek verdi. 

Siyah-beyazlı futbolseverler, maça yedek kulübesinde başlayan Portekizli oyuncunun lehine tezahürat yaptı. 



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