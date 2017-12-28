Vodafone Park'ta Ryan Babel'e özel hediye!

'ın'taki 100. golünü atan, Osmanlıspor maçından önce düzenlenen törenle hediye aldı.Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Osmanlıspor maçının 32. dakikasında fileleri havalandırarak siyah-beyazlıların Vodafone Park'taki 100. golünü kaydeden Babel'e, karşılaşma öncesinde kendi heykelinin olduğu bir hediye verildi.Babel'e gol vuruşunun tasvir edildiği hediyesini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun tarafından takdim edildi. Heykelin bir örneğinin de Beşiktaş Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.Beşiktaşlı taraftarlar, son haftaların eleştirilen futbolcusu Quaresma'ya destek verdi.Siyah-beyazlı futbolseverler, maça yedek kulübesinde başlayan Portekizli oyuncunun lehine tezahürat yaptı.