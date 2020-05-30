Vodafone Park'ta dezenfekte çalışması yapıldı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile Vodafone Park'ın kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı." ifadelerine yer verildi.
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile Vodafone Park'ın kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı." ifadelerine yer verildi.
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