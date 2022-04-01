Vodafone Park'ta yapılacak idmana yoğun ilgi!

Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kartal, bu akşam 18.15'te Vodafone Park'ta antrenman yapacak. Tribünlerdeki 10 bini aşkın futbolsever yeni teknik heyet ve takıma moral verecek.



Beşiktaş'ta göreve geliş sürecinde Valerien Ismael tercihi çok fazla eleştirilmiş, genel olarak camia tarafından kabul görmemişti. Ancak Fransız teknik adam bu duyguları tersine çevirmekte kararlı... İmza töreninde yaptığı iddialı ve cesur açıklamalarıyla olumlu geri dönüşler alan 46 yaşındaki çalıştırıcı, bugün ilk kez siyah-beyazlı futbolseverlerle buluşacak. Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Vodafone Park'ta yapacağı antrenmanla sürdürecek.



1 TL'LİK BİLETLERE BÜYÜK İLGİ

18.15'te başlayacak ve taraftara açık idman için sembolik olarak 1 TL'den satışa çıkarılan biletler ilk etapta sadece kapalı tribün içindi. Siyah-beyazlı futbolseverler 9 bin bileti kısa sürede tüketmesi üzerine kale arkası tribünleri de açıldı. İdmanı 10 binin üzerinde seyirci izleyecek. Beşiktaş sahada çalışırken taraftarlar, başta Valerien Ismael olmak üzere teknik heyet ve futbolcuları bağrına basacak. Son üç maçında galibiyet yüzü göremeyen takım, Trabzonspor karşılaşması öncesi moral ve motivasyon kazanacak.



YALÇIN'A 25 BİN KİŞİ GELMİŞTİ



Tribünlerin enerjisi ve Ismael'in sinerjisinin siyah-beyazlı ekibe olumlu yansıması beklenirken, gözler zorlu Trabzon deplasmanından çıkacak sonuca çevrildi. Beşiktaş daha önce Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapmamıştı. Buna karşılık Sergen Yalçın'ın statta gerçekleştirilen imza törenine 25 bin kişi katılmış, deneyimli hoca, taraftardan aldığı bu destekle Beşiktaş'a Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazandırırken Süper Kupa'nın da yolunu açmıştı.





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