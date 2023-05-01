Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve 1-0'lık skordan geri gelerek 3-1 kazandı. Bu galibiyetle birlikte Vodaone Park'ta gelenek bozulmadı.
Beşiktaş 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmedi.
Dolmabahçe'de oynanan ilk derbi 2-2 sonuçlanırken, dün akşamki mücadele ile birlikte siyah-beyazlı ekip, üst üste 6. galibiyetini elde etti.
Söz konusu 7 karşılaşmanın hepsinde gol sevinci yaşayan Kara Kartal, 13 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ise 4 golde kaldı.
Beşiktaş 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmedi.
Dolmabahçe'de oynanan ilk derbi 2-2 sonuçlanırken, dün akşamki mücadele ile birlikte siyah-beyazlı ekip, üst üste 6. galibiyetini elde etti.
Söz konusu 7 karşılaşmanın hepsinde gol sevinci yaşayan Kara Kartal, 13 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ise 4 golde kaldı.