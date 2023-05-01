Vodafone Park'ta gelenek bozulmadı

Beşiktaş 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç mağlup olmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vodafone Park'ta gelenek bozulmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2023 09:52
Son güncelleme 01 Mayıs 2023 09:55
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve 1-0'lık skordan geri gelerek 3-1 kazandı. Bu galibiyetle birlikte Vodaone Park'ta gelenek bozulmadı.

Beşiktaş 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmedi. 

Dolmabahçe'de oynanan ilk derbi 2-2 sonuçlanırken, dün akşamki mücadele ile birlikte siyah-beyazlı ekip, üst üste 6. galibiyetini elde etti. 

Söz konusu 7 karşılaşmanın hepsinde gol sevinci yaşayan Kara Kartal, 13 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ise 4 golde kaldı. 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery