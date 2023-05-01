Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve 1-0'lık skordan geri gelerek 3-1 kazandı. Bu galibiyetle birlikte Vodaone Park'ta gelenek bozulmadı.



Beşiktaş 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmedi.





Dolmabahçe'de oynanan ilk derbi

2-2 sonuçlanırken, dün akşamki

mücadele ile birlikte siyah-beyazlı

ekip, üst üste 6. galibiyetini elde

etti.



