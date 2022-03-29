Vodafone Park'ta büyük buluşma

Beşiktaş'ın Fransız çalıştırıcısı, takımın Trabzonspor maçı için Vodafone Park'ta yapacağı idmanı taraftara açtı.



Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Valerien Ismael'den önemli bir hamle geldi. Fransız teknik adam cuma günü yapacağı antrenmanı taraftara açma kararı aldı.



Vodafone Park Stadı'nda gerçekleşecek idmanda Ismael ve yardımcıları, siyah-beyazlı taraftarlarla buluşacak. İlk sınavını zorlu Trabzon deplasmanında verecek olan 46 yaşındaki çalıştırıcı, takımının da moral ve motivasyonunu arttırmaya çalışacak. Antrenmanın saati ise daha sonra açıklanacak.





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