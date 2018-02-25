Vodafone Park sarı-lacivert olacak!

Beşiktaş derbisi için seferberlik ilan eden Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyet futbolcuları motive etmek için özel çaba sarfediyor.
Vodafone Park'taki soyunma odasının duvarları M.Başakşehir maçında olduğu gibi sarı lacivert duvar kağıdıyla kaplanacak. Böylelikle futbolcuların kendilerini evlerinde hissetmeleri sağlanacak.
PRiM 1 MiLYON DOLAR
Oyuncuların transfer taksitlerini ve maç başı ücretleri geçtiğimiz günlerde ödeyen yönetim, ayrıca derbinin kazanılması durumunda toplam 1 milyon dolar prim dağıtacak.
Teknik heyet de derbi için özel bir video hazırladı. Videoda, derbi galibiyetleri sonrası yaşanan sevinçler ve Samandıra'ya dönüşte taraftarların karşılama görüntüleri yer alıyor. Görüntüler Vodafone Park'a giderken takım otobüsünde futbolculara izletilecek.
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Vodafone Park'taki soyunma odasının duvarları M.Başakşehir maçında olduğu gibi sarı lacivert duvar kağıdıyla kaplanacak. Böylelikle futbolcuların kendilerini evlerinde hissetmeleri sağlanacak.
PRiM 1 MiLYON DOLAR
Oyuncuların transfer taksitlerini ve maç başı ücretleri geçtiğimiz günlerde ödeyen yönetim, ayrıca derbinin kazanılması durumunda toplam 1 milyon dolar prim dağıtacak.
Teknik heyet de derbi için özel bir video hazırladı. Videoda, derbi galibiyetleri sonrası yaşanan sevinçler ve Samandıra'ya dönüşte taraftarların karşılama görüntüleri yer alıyor. Görüntüler Vodafone Park'a giderken takım otobüsünde futbolculara izletilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın