Vodafone Park sarı-lacivert olacak!

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derbisi için seferberlik ilan edenyönetimi ve teknik heyet futbolcuları motive etmek için özel çaba sarfediyor.Vodafone Park'taki soyunma odasının duvarları M.Başakşehir maçında olduğu gibi sarı lacivert duvar kağıdıyla kaplanacak. Böylelikle futbolcuların kendilerini evlerinde hissetmeleri sağlanacak.Oyuncuların transfer taksitlerini ve maç başı ücretleri geçtiğimiz günlerde ödeyen yönetim, ayrıca derbinin kazanılması durumunda toplam 1 milyon dolar prim dağıtacak.Teknik heyet de derbi için özel bir video hazırladı. Videoda, derbi galibiyetleri sonrası yaşanan sevinçler ve Samandıra'ya dönüşte taraftarların karşılama görüntüleri yer alıyor. Görüntüler Vodafone Park'a giderken takım otobüsünde futbolculara izletilecek.