BEŞİKTAŞ'IN PERFORMANSI

EVİNDE KAYIP

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Trabzonspor beraberliği ile evinde üst üste 3. puan kaybını yaşadı. Valerien Ismael ve öğrencileri iç sahada beklentinin altında kaldı.Siyah-beyazlılar, iç sahada Başakşehir'e kaybederken Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Beşiktaş bu sezon deplasmanda 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken; iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde toplam 19 maça çıkan Beşiktaş, 8 dış saha maçını kaybetmezken 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar içerideki 10 maçta ise 5 kez kazanırken 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, tüm mağlubiyetleri evinde yaşadı.