Vodafone Freezone Þampiyonluk Ligi'nde 6.haftanýn son gününde neler yaþandý?
Vodafone Freezone Þampiyonluk Ligi'nde 6. Hafta 3. Gün büyük bir rekorla kapandý. BAUSuperMassive 19'da 19 galibiyet alarak büyük rekora imza attý. Bol skorlu maçlarýn oynandýðý 3. günün fikstürü þu þekildeydi;
Royal Bandits vs TEAM Aurora
Seçim ve yasaklama ekranýnda kaybedilen bir oyun daha… TEAM Aurora hem Kalista'yý açýk býraktý, hem orta koridora Azir'in karþýsýna yanlýþ bir tercihte bulundu. Royal Bandits seçim ve yasaklama ekranýný kusursuz kapatarak bu avantajlarýný oyuna güzel yansýttý ve oyunu rahat bir þekilde 24 dakikada kazandý. Naru'nun oyunun gidiþatýna olan tepkisini oyun sonundaki eþya seçimlerinden anlayabiliyoruz. Eþya setini deðiþtirip bütün parasý ile Tanrýça'nýn Gözyaþý aldý.
Galakticos vs Dark Passage.Dominos
Dark Passage.Dominos oyunun orta safhasýnda maçý kaybediyor gibi gözükse de 22. dakika KaKAO'nun baronu çalmasý ile olaylarý lehine çevirmeyi baþardý. Baronu almasýnýn ardýndan katliam yapan Dark Passage.Dominos ilerleyen dakikalarda oyunu kazanmayý baþardý. Galakticos'un maðlubiyet serisine ne zaman dur diyeceðini merakla bekliyoruz.
BAUSuperMassive vs YouhtCREW
Vodafone Freezone Þampiyonluk Ligi'nde en çok kanýn döküldüðü bu karþýlaþmada Zeitnot, karþý takýmýn toplam skorundan daha fazla skor elde etti. BAUSuperMassive aldýðý bu galibiyetle 19 galibiyete ulaþarak dünya çapýnda bir rekora imza attý. Fnatic'in daha önce kendi liginde 18 galibiyet serisi vardý, BAUSuperMassive bugün aldýðý galibiyetle bunu aþarak yenisi ekledi. Bu özel maçýn MVP'si Zeitnot seçildi.
1907 Fenerbahçe vs HWA Gaming
1907 Fenerbahçe makro anlamda kolay bir geçirse de oyunun orta safhasýnda biraz zorlandý. Rakibine karþý fazla hata yapmadan oyunu rahat bir þekilde kazanan 1907 Fenerbahçe'de kaptan Thaldrin MVP seçildi. HWAGaming seçim ve yasaklama ekranýnda Nidale seçimiyle biraz þaþýrtsa da oyunun çoðu pozisyonunda etkili þekilde kullanamadý. Etkisiz bir orman oyunun kaybedilmesinde büyük rol oynadý.
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