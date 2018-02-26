Vodafone Freezone Þampiyonluk Ligi'nde 6.haftanýn son gününde neler yaþandý?

Seçim ve yasaklama ekranýnda kaybedilen bir oyun daha…hem Kaçýk býraktý, hem orta koridorakarþýsýna yanlýþ bir tercihte bulundu.seçim ve yasaklama ekranýný kusursuz kapatarak bu avantajlarýný oyuna güzel yansýttý ve oyunu rahat bir þekilde 24 dakikada kazandý.oyunun gidiþatýna olan tepkisini oyun sonundaki eþya seçimlerinden anlayabiliyoruz. Eþya setini deðiþtirip bütün parasý ilealdý.oyunun orta safhasýnda maçý kaybediyor gibi gözükse de 22. dakikabaronu çalmasý ile olaylarý lehine çevirmeyi baþardý. Baronu almasýnýn ardýndan katliam yapanilerleyen dakikalarda oyunu kazanmayý baþardý.maðlubiyet serisine ne zaman dur diyeceðini merakla bekliyoruz.en çok kanýn döküldüðü bu karþýlaþmada, karþý takýmýn toplam skorundan daha fazla skor elde etti.aldýðý bu galibiyetle 19 galibiyete ulaþarak dünya çapýnda bir rekora imza attý.daha önce kendi liginde 18 galibiyet serisi vardý,bugün aldýðý galibiyetle bunu aþarak yenisi ekledi. Bu özel maçýn MVP'siseçildi.makro anlamda kolay bir geçirse de oyunun orta safhasýnda biraz zorlandý. Rakibine karþý fazla hata yapmadan oyunu rahat bir þekilde kazanankaptanMVP seçildi.seçim ve yasaklama ekranýndaseçimiyle biraz þaþýrtsa da oyunun çoðu pozisyonunda etkili þekilde kullanamadý. Etkisiz bir orman oyunun kaybedilmesinde büyük rol oynadý.