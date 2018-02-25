Vodafone Freezone Þampiyonluk Ligi'de 6.Hafta 2.Gün neler yaþandý?

kusursuza yakýnoyunu ile kazanmayý baþardý. Bu güzel oyunu ile maçýn MVP'siseçildi. Oyunun orta safhasýnda bütün yeteneklerini taþýyýcýlara yönlendirerek, onlarý katledip oyunun kazanýlmasýnda büyük rol oynayan, takýmýný sýrtladý. Bu sayede 8. Galibiyetini alarakkendini az da olsa düþme hattýndan kurtardý.Bugün üst koridor dagünü olsa gerek.üst koridoroynayýþý ile maçýn en iyi oyuncusu seçildi.bulunun, oyunun dengesini kullandýðý ýþýnlanlar ile bozdu. Bu ýþýnlanlardabüyük katkýsý vardý., saðladýðý görüþ ile takýmýna avantajý getiren büyük hamlelerde rol oynadý. 42 dakika süren oyunukazandý.takýmý alt koridorda aldýðý baskýnsýz skorlar ile öne geçerek oyunu kar topu etkisi ile bitirdi. 26 dakika süren oyundavarlýk dahi gösteremedi. Oyunun kopma aný koridor deðiþikliðinin gelmesi ile yaþandý. Alt koridora gidenbaskýn atanveüçlüsü skor almada çok zaman kaybedince,takýmýnýn geri kalan oyuncularý da rotasyon avantajý ile orta koridordan inhibitörü düþürmeyi baþardý.da hiç zaman kaybetmeden kolay bir þekilde oyunu kazandý.bir rekora imza attý.üst üste 18. Galibiyetlerine imza atarakrekoruna ortak olmayý baþardýlar.için makro anlamda kolay ve rahat bir oyun olsa da maçýn birkaç kýrýlma noktasý yaþandý.üst koridorda oluþan takým savaþýnda iþler istedikleri gibi gitmeyince büyük bir takým savaþý kaybetti. Geri dönüþünü makro anlamda hatasýz yaparak 32. Dakikada oyunu kazanmayý baþardý.