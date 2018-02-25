Vodafone Freezone Þampiyonluk Ligi'de 6.Hafta 2.Gün neler yaþandý?
Vodafone Þampiyonluk Ligi'nde 6. Hafta 2. Günü biraz sakin baþlasa da sonunda heyecan verici bir maçla bitti. BAUSuperMassive adým adým dünya rekoruna imza atarken, YouthCREW ise alt sýralardan kurtulmak için önemli bir galibiyet aldý. Günün fikstürü þu þekildeydi;
YouthCREW vs TEAM Aurora
YouthCREW, Elwind'in kusursuza yakýn Vladimir oyunu ile kazanmayý baþardý. Bu güzel oyunu ile maçýn MVP'si Elwind seçildi. Oyunun orta safhasýnda bütün yeteneklerini taþýyýcýlara yönlendirerek, onlarý katledip oyunun kazanýlmasýnda büyük rol oynayan Elwind, takýmýný sýrtladý. Bu sayede 8. Galibiyetini alarak YouthCREW kendini az da olsa düþme hattýndan kurtardý.
1907 Fenerbahçe vs Galakticos
Bugün üst koridor da Vladimir'lerin günü olsa gerek. Thaldrin üst koridor Vladimir oynayýþý ile maçýn en iyi oyuncusu seçildi.%73.6 skor katkýsý bulunun Thaldrin, oyunun dengesini kullandýðý ýþýnlanlar ile bozdu. Bu ýþýnlanlarda Zergsting'nin de büyük katkýsý vardý. Zersting, saðladýðý görüþ ile takýmýna avantajý getiren büyük hamlelerde rol oynadý. 42 dakika süren oyunu 1907 Fenerbahçe kazandý.
RoyalBandits vs Dark Passage.Dominos
Royal Bandits takýmý alt koridorda aldýðý baskýnsýz skorlar ile öne geçerek oyunu kar topu etkisi ile bitirdi. 26 dakika süren oyunda Dark Passage.Dominos varlýk dahi gösteremedi. Oyunun kopma aný koridor deðiþikliðinin gelmesi ile yaþandý. Alt koridora giden Broken Blade'e baskýn atan Japone, KaKAO ve Marshall üçlüsü skor almada çok zaman kaybedince, Royal Bandits takýmýnýn geri kalan oyuncularý da rotasyon avantajý ile orta koridordan inhibitörü düþürmeyi baþardý. Royal Bandits da hiç zaman kaybetmeden kolay bir þekilde oyunu kazandý.
HWA Gaming vs BAUSuperMassive
BAUSupermassive bir rekora imza attý. Vodafone Freezone Þampiyonluk Ligi'nde üst üste 18. Galibiyetlerine imza atarak Fnatic'in rekoruna ortak olmayý baþardýlar. BAUSuperMassive için makro anlamda kolay ve rahat bir oyun olsa da maçýn birkaç kýrýlma noktasý yaþandý. BAUSuperMassive üst koridorda oluþan takým savaþýnda iþler istedikleri gibi gitmeyince büyük bir takým savaþý kaybetti. Geri dönüþünü makro anlamda hatasýz yaparak 32. Dakikada oyunu kazanmayý baþardý.
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