Vodafone FreeZone Þampiyonluk Ligi'nde çeyrek finaller tamamlandý

Vodafone FreeZone Þampiyonluk Ligi'nde çeyrek final aþamasý, 14-15 Aðustos'ta oynanan serilerle tamamlandý. GALAKTICOS ve Beþiktaþ yarý finale yükselen ekipler oldu.



Vodafone'dan yapýlan açýklamaya göre, 4 Eylül Cumartesi günü Volkswagen Arena'da gerçekleþecek Türkiye Büyük Finali'ne bir adým kala Vodafone FreeZone Þampiyonluk Ligi'nde çeyrek final aþamasý heyecan dolu karþýlaþmalara sahne oldu.



Çeyrek final aþamasýnýn ilk gününde GALAKTICOS ile Dark Passage karþý karþýya geldi. Lig aþamasýný üçüncü sýrada tamamlayan GALAKTICOS'tan galibiyet beklense de Dark Passage rakibinden 2 oyun almayý baþardý. Heyecan dolu karþýlaþmalarýn sonunda GALAKTICOS seriyi 3-2 kazandý ve yarý finale adým attý. Dark Passage ise yarý finallere veda eden taraf oldu.

Çeyrek finalin ikinci gününde Papara SuperMassive Blaze ile Beþiktaþ karþý karþýya geldi. Beþiktaþ tarafý serinin ilk iki maçýný kazanarak skoru 2-0'a getirdi. Papara SuperMassive Blaze ise üçüncü ve dördüncü maçlara aðýrlýðýný koydu. 2-2'lik skor eþliðinde serinin beþinci ve son maçýnda Zafer ekranýný gören taraf Beþiktaþ oldu ve seriyi 3-2 kazandý. Böylelikle Beþiktaþ, 2016 Kýþ Mevsimi'nden sonra ilk defa yarý finale adým atmýþ oldu.



Yarý final eþleþmeleri belli oldu



Lig aþamasýný lider tamamlayan Galatasaray Espor ile ikinci sýrada tamamlayan Nasr Esports direkt olarak yarý finallere katýlmaya hak kazanmýþtý. Yarý finaldeki rakibini seçme hakký bulunan Galatasaray Espor, Beþiktaþ'ý rakibi olarak belirledi ve yarý final eþleþmeleri belli oldu. Yarý finalin ilk karþýlaþmasý 21 Aðustos Cumartesi günü Nasr Esports ile GALAKTICOS arasýnda oynanacak. Ýkinci karþýlaþma ise 22 Aðustos Pazar günü Galatasaray Espor ile Beþiktaþ arasýnda gerçekleþecek.



Yarý final eþleþmelerinden galip ayrýlan takýmlar 4 Eylül Cumartesi günü Volkswagen Arena'da gerçekleþecek Türkiye Büyük Finali'nde þampiyonluk için karþý karþýya gelecek.



