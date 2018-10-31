'Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na rekor katılım bekleniyor'

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na büyük ilgi olduğunu ve bu yıl rekor katılım beklendiğini söyledi.Süel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 11 Kasım'da gerçekleştirilecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.30 bin çipli sporcunun yanı sıra yüz binlerce İstanbullu da katılacağı 11 Kasım'daki Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nun yaklaştığını ifade eden Süel, "40. İstanbul Maratonu'na her zamankinden daha fazla talep var. 10-15 km'ye kayıtlar kapanmış durumda. Yurt dışı ve yurt içi koşuculardan büyük ilgi var." dedi.100 ülkeden 3 bin 500 yabancı çipli sporcunun koşacağı maraton öncesinde Süel, "Geçen yıla göre katılım yüksek maratona başvurular ise devam ediyor." bilgisini verdi.Süel, "Dünyada bir kıtadan diğer kıtaya geçtiğiniz tek maraton. Koşucular bir yandan da dünyayı gezmek için koşarlar. Maraton şehri gözlemleme şansı da veriyor." değerlendirmesinde bulundu.40. İstanbul Maratonu'na yönelik artan ilginin 2 nedeni olduğunu belirten Süel, "Birincisi, ülkemizde koşuya olan ilgi arttı. İkincisi de İstanbul olması özellikle de Asya'yı Avrupa'ya bağlayan köprüyü geçiş. Bu ikisi de birleşince bu sene rekor katılım olması bekleniyor." şeklinde konuştu.Bu yılki "Sağlık İçin Koş İstanbul" sloganın da önemine vurgu yapan Süel, İstanbullulara da tavsiyelerde bulunarak, "Sabah sporu çok güzel bir şey. Güne erken başlayın. Koşmak zor demeyin." ifadelerini kullandı.Maratona 7.kez sponsor olduklarını ifade eden ve Vodafone'un sponsorluğu hakkında konuşan Süel, "Biz ticari ve teknolojik yatırımlarımız kadar spor yatırımlarımıza da önem veriyoruz. Bu ve bunun gibi spor faaliyetlerine öncelik vereceğiz." şeklinde gökrüş belirtti.Kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip Vodafone İstanbul Maratonu, 11 Kasım Pazar günü 40. kez start alacak.Maraton (42,195 kilometre), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayıp Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Dikilitaş'ın önünde sona erecek.Toplam 4 ana kategoride düzenlenecek etkinlikte, 15 kilometre koşusu Yenikapı Etkinlik Alanı önünde, 10 kilometre koşusu Eminönü'nde ve halk koşusu (8 kilometre) Vodafone Park önünde son bulacak.Vodafone 40. İstanbul Maratonu ile ilgili güncel bilgilere "www.maraton.istanbul" adresinden ve Spor İstanbul sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Maratonda #40yılınhatırına, #koşistanbul, #sağlıkiçinkoş, #runistanbul ve #run4health hashtag'leri ile paylaşımlar takip edilebilecek.