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Vladimir Petkovic: "Türkiye'ye daha fazla gol atabilirdik"

İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, A Milli Takımımızı yendikleri maç sonrası konuştu.

Vladimir Petkovic: 'Türkiye'ye daha fazla gol atabilirdik'
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu son maçında Türkiye'yi 3-1 yenen İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, çok iyi bir futbolla güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Petkovic, karşılaşmanın oynandığı Bakü Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kurabildiğim en iyi takımı düşündüm ve İtalya maçına göre üç oyuncu değişikliğine de o yüzden gittim. Sonuca bakınca bunun yanlış bir seçim olmadığını düşünüyorum. Harika bir oyundu, tamamen maça odaklanmıştık. Birkaç gol atma fırsatımız oldu, çok fazla pozisyona girdik. Son 16 turuna kalabilmek bizim için çok güzel olur." ifadelerini kullandı.

Petkovic, gruptan en iyi 3. olarak çıkacaklarına inandıklarını aktararak, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yaşadığımız zorlu seyahat sürecine çok iyi dayanıyorlar. Yapacağımız tek şey çarşambaya kadar bekleyip en iyi üçüncülerin kim olacağını görmek. 4 puanın gruptan çıkmak için yeterli olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Belçika 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Rusya 2 1 0 1 1 3 -2 3
3 Finlandiya 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Danimarka 2 0 0 2 1 3 -2 0
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