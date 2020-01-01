Vladimir Petkovic: 'Türkiye maçına göre değişiklikler yaptık'

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, EURO 2020'de Fransa'yı penaltılarda eleyerek çeyrek finale çıktıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Vladimir Petkovic "Fransa gibi son Dünya Şampiyonu'nu 120 dakika ve penaltılar sonucunda elediğimiz için takımımla gurur duyuyorum. Sahada neler yapmamız gerektiğini, nasıl cevap vermemiz gerektiğini biliyorduk. Türkiye maçına göre oyunumuzda küçük değişiklikler yaptık." dedi.



Açıklamalarına deva eden Petkovic "Bu maç kariyerimizin en önemli zaferi olamaz. Çünkü kulüp takımlarında hepimiz başarı sonuçlar aldık. Ancak İsviçre'nin bir turnuvada son 16'dan öteye gitmesinden bu yana uzun zaman olmuştu. Maçın sonunda artık konuşamıyordum. 120 dakika sonunda yaptıklarımızdan çok memnunuz. Penaltılarda ise pastanın üzerine krema sürdük." ifadelerini kullandı.



İspanya ile oynayacakları çeyrek final maçına da değinen Petkovic "O maçta oyuncularımdan daha iyisini yapmalarını isteyeceğim." dedi.



