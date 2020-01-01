Vladimir Petkovic: 'Bizim grupta hedefimiz 2. olmak'

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, gruptaki hedeflerini anlattı.



Grupta hedeflerinin 2. olmak olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, "Şu anda grubumuzda yer alan 4 takım da gruptan çıkabileceğini düşünüyor. İtalya son maçlarında aldığı sonuçlarıyla, geçmişiyle ve hedefiyle hepimizin önünde. Bizim amacımız 2. olmak. Türkiye'ye, Galler'e, İtalya'ya, tüm rakiplerimize çok saygı duyuyoruz, normalden iki kat dikkatli olacağız. Çok şeyler yapacak potansiyelimiz var ve başarı için her şeyi yapacağız. Bazı takımlar çok büyük, seviye olarak bizden çok daha iyi görünüyor olabilir ancak biz kendimize odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.



A Milliler, gruptaki son maçında 20 Haziran günü İsviçre ile karşı karşıya gelecek.



