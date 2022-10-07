Vladimir Jovanovic: 'Anadolu Efes iyi iş çıkardı'

THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e mağlup olan Kızılyıldız'da başantrenör Vladimir Jovanovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Anadolu Efes'in çok yüksek bir enerjiyle oynadığını aktaran Jovanovic, "İyi bir ikinci yarı çıkardılar. İyi bir enerjiyle oynadılar. Ofansif olarak ilk çeyrekten itibaren maçı ele alamadık. Çok fazla ofansif ribaunt kaybettik. Doğru şutları da kullanamadık." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ