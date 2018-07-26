'nin defans oyuncusu'in menajerliğini yapan Bogdan Apostu, futbolcunun geçmiş aylarda Beşiktaş'a transfer olmaya çok yaklaştığını ancak Napoli'de kaldığını belirtti.Romanya basınına konuşan Apostu, ''Chiriches, Napoli'de çok fazla maaş alıyor. Beşiktaş, Chiriches'i istedi ancak maaşını fazla buldu. Eğer Napoli'den daha fazla maaş verselerdi Beşiktaş'a giderdi. Türkiye'de 10-12 maç daha fazla oynayabilirdi. Ancak maaşını da düşünmesi gerekiyordu.'' sözlerini kullandı.Napoli ile sözleşmesini sezon içinde uzatan ve 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde kalacak olan 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Serie A'da sadece 7 maçta forma giyebilmişti.