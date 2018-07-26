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Vlad Chiriches için Beşiktaş açıklaması!

Napoli'nin Romanyalı defans oyuncusu Vlad Chiriches'in menajeri Bogdan Apostu, Beşiktaş hakkında flaş itiraflarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Vlad Chiriches için Beşiktaş açıklaması!
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26 Temmuz 2018 17:27
Napoli'nin defans oyuncusu Vlad Chiriches'in menajerliğini yapan Bogdan Apostu, futbolcunun geçmiş aylarda Beşiktaş'a transfer olmaya çok yaklaştığını ancak Napoli'de kaldığını belirtti.

''DAHA ÇOK MAAŞ ALSA BEŞİKTAŞ'A GİDERDİ''

Romanya basınına konuşan Apostu, ''Chiriches, Napoli'de çok fazla maaş alıyor. Beşiktaş, Chiriches'i istedi ancak maaşını fazla buldu. Eğer Napoli'den daha fazla maaş verselerdi Beşiktaş'a giderdi. Türkiye'de 10-12 maç daha fazla oynayabilirdi. Ancak maaşını da düşünmesi gerekiyordu.'' sözlerini kullandı.

Napoli ile sözleşmesini sezon içinde uzatan ve 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde kalacak olan 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Serie A'da sadece 7 maçta forma giyebilmişti.

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