  •  
    BOOM: Kaleci transferi için yeni bir REKOR var
  •  
    İdmanlarına çıkmayıp, transfer isteyen 10 isim
  •  
    Barça'da fırsat transferi Gönderilecek 5 yıldız!..
  •  
    Galatasaray'da çok acil zirve! "Hemen imzala.."
  •  
    Fatih Terim, Sarri'den transfer izni isteyecek!

Vlachodimos: "Türkiye'de işler daha zor olacak"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica-Fenerbahçe arasındaki ilk maçın ardından genç kaleci Vlachodimos, mücadeleyi değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Vlachodimos: 'Türkiye'de işler daha zor olacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2018 00:22
Benfica-Fenerbahçe maçının ardından Portekiz ekibinin genç kalecisi Odisseas Vlachodimos, mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Benfica formasıyla ilk maçına çıkan Vlachodimos'un maçın ardından flaş röportajda yaptığı yorumlar:

"Galibiyetten ötürü mutluyuz. İlk maçı kazanmak ve gol yememek önemliydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu sezonun ilk resmi maçını oynadık. Maç boyunca saldırdık ve daha fazla gol atabilirdik."

"SÜREKLİ KONSANTRE OLMALISINIZ"

"Benfica gibi bir takımda oynuyorsanız, sürekli konsantre olmalısınız. Tek bir küçük hata büyük bir sonuca mal olabilir."

"TÜRKİYE'DE İŞLER DAHA ZOR"

"Türkiye'de işlerin çok daha zor olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde oynamalıyız. Tüm maçlar zordur ama Türkiye'de %100'ümüzle oynamak zorundayız."

"BENFICA TARAFTARI FANTASTİKTİ"

"Benfica taraftarları fantastik bir atmosfer yarattılar. Stadyum tamamıyla doluydu. Çok mutlu oldum."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için