"SÜREKLİ KONSANTRE OLMALISINIZ"

"TÜRKİYE'DE İŞLER DAHA ZOR"

"BENFICA TARAFTARI FANTASTİKTİ"

Benfica-Fenerbahçe maçının ardından Portekiz ekibinin genç kalecisi Odisseas Vlachodimos, mücadeleyi değerlendirdi."Galibiyetten ötürü mutluyuz. İlk maçı kazanmak ve gol yememek önemliydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu sezonun ilk resmi maçını oynadık. Maç boyunca saldırdık ve daha fazla gol atabilirdik.""Benfica gibi bir takımda oynuyorsanız, sürekli konsantre olmalısınız. Tek bir küçük hata büyük bir sonuca mal olabilir.""Türkiye'de işlerin çok daha zor olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde oynamalıyız. Tüm maçlar zordur ama Türkiye'de %100'ümüzle oynamak zorundayız.""Benfica taraftarları fantastik bir atmosfer yarattılar. Stadyum tamamıyla doluydu. Çok mutlu oldum."