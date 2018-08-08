Benfica-Fenerbahçe maçının ardından Portekiz ekibinin genç kalecisi Odisseas Vlachodimos, mücadeleyi değerlendirdi.
İşte Benfica formasıyla ilk maçına çıkan Vlachodimos'un maçın ardından flaş röportajda yaptığı yorumlar:
"Galibiyetten ötürü mutluyuz. İlk maçı kazanmak ve gol yememek önemliydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu sezonun ilk resmi maçını oynadık. Maç boyunca saldırdık ve daha fazla gol atabilirdik."
"SÜREKLİ KONSANTRE OLMALISINIZ"
"Benfica gibi bir takımda oynuyorsanız, sürekli konsantre olmalısınız. Tek bir küçük hata büyük bir sonuca mal olabilir."
"TÜRKİYE'DE İŞLER DAHA ZOR"
"Türkiye'de işlerin çok daha zor olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde oynamalıyız. Tüm maçlar zordur ama Türkiye'de %100'ümüzle oynamak zorundayız."
"BENFICA TARAFTARI FANTASTİKTİ"
"Benfica taraftarları fantastik bir atmosfer yarattılar. Stadyum tamamıyla doluydu. Çok mutlu oldum."
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İşte Benfica formasıyla ilk maçına çıkan Vlachodimos'un maçın ardından flaş röportajda yaptığı yorumlar:
"Galibiyetten ötürü mutluyuz. İlk maçı kazanmak ve gol yememek önemliydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu sezonun ilk resmi maçını oynadık. Maç boyunca saldırdık ve daha fazla gol atabilirdik."
"SÜREKLİ KONSANTRE OLMALISINIZ"
"Benfica gibi bir takımda oynuyorsanız, sürekli konsantre olmalısınız. Tek bir küçük hata büyük bir sonuca mal olabilir."
"TÜRKİYE'DE İŞLER DAHA ZOR"
"Türkiye'de işlerin çok daha zor olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde oynamalıyız. Tüm maçlar zordur ama Türkiye'de %100'ümüzle oynamak zorundayız."
"BENFICA TARAFTARI FANTASTİKTİ"
"Benfica taraftarları fantastik bir atmosfer yarattılar. Stadyum tamamıyla doluydu. Çok mutlu oldum."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın