Vizontele nerede çekildi, konusu, oyuncu kadrosu

Oyunculuğu ve yazarlığının yanına yönetmenliği de ekleyen Yılmaz Erdoğan, çocukluğunun hatıralarıyla süslediği Vizontele, hem konusu hem oyuncu kadrosu ile yayınlandığı dönemde büyük ses getirmişti. Peki Vizontele nerede çekildi? Oyuncuları kimler ve konusu ne?

30 Mayıs 2020 15:10
Vizontele nerede çekildi, konusu, oyuncu kadrosu
Bir Güneydoğu kasabasına televizyonun gelişinin yaşattıklarının anlatıldığı Vizontele filminde Yılmaz Erdoğan'a Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz gibi isimler eşlik ediyor. Peki Vizontele nerede çekildi?
VİZONTELE NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı film Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2004 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi çekildi.



VİZONTELE KONUSU

En büyük eğlence kaynağı, herkesin büyük ilgi gösterdiği yazlık sineması olan bir kasaba… Kasabanın deli oğlanı Emin, çevresindeki tüm insanlara her türlü işte yardım eden ve herkesin sevdiği bir adamdır. Televizyonun henüz yeni yeni Anadolu'ya yayılmaya başladığı bu dönemde köy halkı dönemin en büyük icadıyla tanışmaya hazırlanmaktadır. Televizyona dair çeşitli beklentiler vardır. Mekanik işlerle uğraşmayı seven Emin de televizyonun nasıl bir buluş olduğunu merak etmektedir. Televizyon kasabaya gelirken, beraberinde birçok şey getirecektir…

VİZONTELE OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan'ın gösterildiği dönemde hasılat rekorları kıran filminin başrollerinde de Erdoğan'ın yanısıra Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tarık Akan ve Erdal Tosun gibi isimler var.

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