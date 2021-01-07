Vizontele çekildiği yer neresi? Vizontele'nin oyuncuları kim?

İlgi gören film Vizontele yeniden televizyon ekranlarına geliyor ve hakkında merak edilenler yeniden araştırılıyor. VOyunculuğu ve yazarlığının yanına yönetmenliği de ekleyen Yılmaz Erdoğan, çocukluğunun hatıralarıyla süslediği Vizontele, hem konusu hem oyuncu kadrosu ile yayınlandığı dönemde büyük ses getirmişti. Peki Vizontele nerede çekildi? Oyuncuları kimler, Vizontele konusu nedir?

07 Ocak 2021 09:31
Vizontele çekildiği yer neresi? Vizontele'nin oyuncuları kim?
Bir dönemin en çok izlenen filmi olan Vizontele full tek parça olarak TRT 1'de yayınlanacak. Bugün 7 Ocak 2021 Perşembe günü Vizontele canlı yayın izle diyerek izlenebilecek. Bir Güneydoğu kasabasına televizyonun gelişinin yaşattıklarının anlatıldığı Vizontele filminde Yılmaz Erdoğan'a Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz gibi isimler eşlik ediyor.

Vizontele filmi başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusu, komedi ve dram öğeleriyle 7 Ocak 2021 Perşembe saat 20:00'de ekranlara gelecek ve TRT 1'den canlı yayın izlenebilir.

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VİZONTELE KONUSU
En büyük eğlence kaynağı, herkesin büyük ilgi gösterdiği yazlık sineması olan bir kasaba… Kasabanın deli oğlanı Emin, çevresindeki tüm insanlara her türlü işte yardım eden ve herkesin sevdiği bir adamdır. Televizyonun henüz yeni yeni Anadolu'ya yayılmaya başladığı bu dönemde köy halkı dönemin en büyük icadıyla tanışmaya hazırlanmaktadır. Televizyona dair çeşitli beklentiler vardır. Mekanik işlerle uğraşmayı seven Emin de televizyonun nasıl bir buluş olduğunu merak etmektedir. Televizyon kasabaya gelirken, beraberinde birçok şey getirecektir…

VİZONTELE NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele filminin nerede çekildiği konusunda çeşitli merak edilen bilgiler bulunuyor. Kesin ve resmi olan bilgiye göre Vizontele filmi Van'ın Gevaş ilçesinde çekilmştir. Filmde geçen öykü Hakkari'de olsa da Van'ın Gevaş ilçesinde Vizontele'nin çekimleri yapılmıştır.



VİZONTELE OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan'ın gösterildiği dönemde hasılat rekorları kıran filminin başrollerinde de Erdoğan'ın yanısıra Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tarık Akan ve Erdal Tosun gibi isimler var.



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