Haber Tarihi: 25 Nisan 2023 17:55 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 17:55

Vize ve final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak 2023

Üniversitelerde ara sınavlar nasıl olacak? Vize ve final sınavları online mı, yüz yüze mi? (2022-2023 üniversite bahar dönemi sınavları)

Vize ve final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak 2023
Abone Ol
Üniversitelerde ara sınavların online olup olmayacağıyla ilgili beklenen açıklama, YÖK Başkanı Özvar'dan geldi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını belirten ve devam zorunluluğu olmayacağını belirten Özvar, vize ve final sınavlarının nasıl olacağını duyurdu. Peki, üniversitelerde vize ve final sınavları online mı olacak?
ÜNİVERSİTELERDE VİZE VE FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Özvar açıklamasında, bahar dönemi vize ve final sınavlarının online olup olmayacağını da belirtti.

Özvar açıklamasında; "Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına karar verildi" ifadelerinde bulundu.

Buna göre; Üniversitelerde bahar dönemi vize ve final sınavları online olarak uzaktan yapılacak.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;

Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,


Yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"ın 6'ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30'unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği" yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,

Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

Nisan ayına ertelenmiş olan "derslere ait uygulamalar"ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
vize
Gündem

Diğer Haberler

Guardiola: 'Futbolda mükemmellik yok' Manchester City Guardiola: "Futbolda mükemmellik yok"
Chelsea'de sakatlık kabusu! Chelsea Chelsea'de sakatlık kabusu!
Ümraniyespor'dan VAR kayıtları talebi! Ümraniyespor Ümraniyespor'dan VAR kayıtları talebi!
Fenerbahçe: 'VAR kayıtları açıklansın!' Fenerbahçe Fenerbahçe: "VAR kayıtları açıklansın!"
UEFA'dan Galatasaray paylaşımı Galatasaray UEFA'dan Galatasaray paylaşımı
Vize ve final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak 2023 Gündem Vize ve final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak 2023
Arteta'dan şampiyonluk sözleri! Arsenal Arteta'dan şampiyonluk sözleri!
Twitter çöktü mü? Son dakika 25 Nisan Twitter'da sorun mu var, neden açılmıyor? Gündem Twitter çöktü mü? Son dakika 25 Nisan Twitter'da sorun mu var, neden açılmıyor?
Süper Lig'de gol yağmuru Fenerbahçe Süper Lig'de gol yağmuru
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Başakşehir'den Emre Belözoğlu açıklaması
2
Mbaye Diagne ile ilgili çarpıcı gerçek!
3
Galatasaray scout'ları tribünden izledi! Flaş transfer hamlesi
4
Galatasaray'dan flaş paylaşım!
5
Çağlar Söyüncü, Atletico ile imzalıyor!
6
Trabzonspor'da Borini atağı!
7
Kalidou Koulibaly'den Juventus'a: "Beni alın!"

SON HABERLER

yukarı ok