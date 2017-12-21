Vize Problemleri WESG Finallerini Online'a Çevirdi

WESG Amerika Finalleri Online Oynanacak

ABD'nin şu andaki dış politikası malumunuz; karşılıklı olarak vize problemi yaşadığı çok fazla devlet var. Bu tabi ki uluslararası turnuvalara da fazlasıyla yansıyor. WESG'in Kuzey ve Güney Amerika'da yapacağı Bölge Finalleri de mevcut vaziyetten nasibini almış durumda.

Santa Ana ve California'da yapılması planlanan WESG Amerika Bölgeleri Finalleri'nin, vize problemlerinden dolayı online olarak yapılmasına karar verildi. Öte yandan turnuvaların tarihleri değişmemiş durumda. Şubat'in 1'i ile 4'ü arasında gerçekleşecek Bölge Finalleri'nde Kuzey Amerika grubunda 7 takım içinden 5, Güney Amerika grubunda ise 5 takım içinden 2'si finaller için mücadele edecek. Kadınlar kategorisinde ise 8 takımdan biri finallere çıkıp, 7 erkek takımı arasına katılacak.



Bölge Finallerinde oynayacak takımlar şu şekilde:

Kuzey Amerika:

⦁ Cloud9
⦁ Mythic
⦁ FRENCH CANADIANS
⦁ Swole Patrol
⦁ subtLe
⦁ SK Gaming
⦁ Mexico


Güney Amerika:

⦁ TeamOne
⦁ Elite Wolves
⦁ Isurus
⦁ Vault
⦁ rEAK


Kadınlar:

⦁ Those Damn Canadians
⦁ CLG Red
⦁ American Eagles
⦁ Poutine Puggers
⦁ Freedom Fraggers
⦁ Keyd Stars fe
⦁ Noxium fe
⦁ Primadonna

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