Viyana Açık'ta şampiyon Alexander Zverev

Viyana Açık'ta, Alexander Zverev, Frances Tiafoe'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Viyana Açık'ta şampiyon Alexander Zverev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2021 19:26
Viyana Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde ABD'li Frances Tiafoe'yu 2-0 mağlup eden Alman Alexander Zverev, kupanın sahibi oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde, organizasyonun 2 numaralı seribaşı tenisçisi Zverev ile dünya sıralamasının 49. basamağında yer alan Tiafoe karşılaştı.

Alman tenisçi, 1 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Bu sezon katıldığı turnuvalarda beşinci şampiyonluğunu yaşayan Alexander Zverev, Viyana Açık'ta ise ilk kez kupa sevinci yaşadı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.