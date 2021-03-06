Viviano'dan Mesut Özil yorumu

Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano Türkiye Ligi ile ilgili deneyimlerini İtalyan basınına aktardı.



Teknik direktör Atılay Canel ile ilgili Viviano, "Kendi fikirleri var ve oyuncularla sık sık diyalog kurmaya çalışıyor. Deneyimlemeye çallışıyor ve diyaloglar sayesinde doğru yolu bulabiliyor. Hoş ve farklı bir tarzı var" sözleriyle ifade etti.



Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın kendileri açısından büyük motivasyon sağladığını söyleyen İtalyan kaleci, "O galibiyet güzel bir moral verdi ama biz bu ligde daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz. Avrupa kupaları bizim için uzakta değil. Avrupa kupalarından 4-5 puan uzaktayız ve şansımızı denemek istiyoruz" diye konuştu.



"MESUT'U HEMEN OYNATTILAR"



İstanbul'u ve takımını sevdiğini söyleyen deneyimli file bekçisi, "İstanbul'un tadını çıkarıyoruz. İlişkilerimiz mükemmel, takımı ve şehri de seviyorum, önümüzdeki sezon da burada devam etmek neden olmasın? diyebiliyorum" sözlerini kullandı.



Viviano kendisine sorulan Mesut Özil'in performansı ile ilgili yorumunda ise, "Biraz sabretmek gerekiyor. Neredeyse 1,5 yıldır maça çıkmıyordu ve bir anda kendini sahada buldu. Örneğin bize karşı iyi oynadı. Ben Arsenal'e imza attığımda o da transfer olmuştu. Milan veya Juve'nin hocası olsaydım onu hemen takımıma alırdım. Fenerbahçe'ye karşı iki maçımızı da kaybettik ama şanssızdık. Kalan tüm maçları kazanmak için oynuyoruz" diye konuştu.



Viviano son olarak İtalya Ligi'nde Inter'i çoktan şampiyon olmuş olarak kabul ettiğini belirterek Serie A'nın en iyi takımı olduğunu sözlerine ekledi.



