Viviano: 'Adil bir sonuç oldu'

VavaCars Fatih Karagümrük'te Emiliano Viviano, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.



Kısa bir açıklama yapan İtalyan eldiven, "İlk yarıdaki oyun iyiydi diye düşünüyorum. Sayısız fırsat yakaladık, değerlendiremedik. Burada oynamak çok güzel ve çok zor. Taraftarlar güzel bir atmosfer yaratıyor. Günün sonunda adil bir sonuç oldu" şeklinde konuştu.





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