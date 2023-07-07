Viven Bornova'da iç transfer tamam

TFF 3.Lig ekiplerinden Viven Bornova FK yeni sezon planlamasında iç transferde 12 futbolcusuyla yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Viven Bornova'da iç transfer tamam
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07 Temmuz 2023 16:35
TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Viven Bornova FK yönetimi, iç transferde 12 isimle anlaşma sağladı.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de yeşil-siyahlı formayı giyen Sabahattin Destici, Arda Furkan Abbak, Kerem Hayta, Fırat İnal, Mete Şentürk, Berkay Eyolcu, Murat Aslan, Yakal Taylan, Erkan Gövercin, Eren Fansa, Abdülkadir Taşdemir ve Egemen Baysal takımda kalan isimler oldu.


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