Vitti: "LeBron, Oscar Robertson'ın daha cüsselisi gibi"

Los Angeles Lakers'ın eski antrenörü Gary Vitti, LeBron James'in Michael Jordan, Kobe Bryant veya Magic Johnson'dan ziyade, Oscar Roberson gibi olduğunu söyledi.



LeBron, kariyerinde sık sık Jordan, Kobe ve Magic ile kıyaslandı. Bazı insanlar bu kıyaslamaları oyun tarzına göre yaparken, bazıları da kariyer özgeçmişi açısından uygun gördü.



64 yaşındaki antrenör, Heavy'den Brandon Robinson ile "Scoop B Radio"da yaptığı bir röportajda, LeBron'la ilgili görüşünü şu şekilde belirtti:



"Bana hiçbirini hatırlatmıyor. Bence bu halen bir muamma. Onu Oscar Robertson'ın daha cüsseli bir versiyonu olarak görüyorum. Oyunu olması gerektiği gibi oynuyor."



