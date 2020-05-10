Vitoria Guimaraes'te 3 futbolcunun testi pozitif

Portekiz Birinci Futbol Ligi takımlarından Vitoria Guimaraes'in 3 oyuncusunda koronavirüs tespit edildi

Haber; AA
Vitoria Guimaraes'te 3 futbolcunun testi pozitif
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10 Mayıs 2020 18:18
Portekiz Birinci Futbol Ligi takımlarından Vitoria Guimaraes'te 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sporcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı, 3 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Test sonucu pozitif çıkan futbolcuların herhangi bir semptom göstermediği ve evlerinde kendilerini izole ettikleri bildirildi.

Takımın geri kalanının ise antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.

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