Vitor Pereira'ya şok ceza!

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'yi çalıştıran Vitor Pereira'ya 3 maç ceza verildi.

19 Ekim 2018 18:57
Vitor Pereira'ya şok ceza!
Çin Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Shanghai SIPG'yi çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira'ya ağır bir ceza verildi.
Ligin bitimine 5 hafta kala 4 puan farkla lider durumda olan Shanghai SIPG Teknik Direktörü Vitor Pereira, federasyon tarafından 3 maçtan men ve 2 bin 600 euro para cezasına çarptırıldı. Yapılan açıklamada Pereira'nın bu cezası 'Sportmenlik dışı davranışlar'' nedeniyle aldığı belirtildi.

Pereira'nın görev yaptığı Shanghai SIPG, bu hafta Çin Süper Ligi'nde deplasmanda Jiangsu Suning ile karşı karşıya gelecek.





Kaynak: Sporx.com dış haberler

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