Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 21. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 21. kez sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 21. maç
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20 Ekim 2021 11:17
Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 21. kez sahne alacak.

Fenerbahçe, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 24 gole engel olamadı


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